Lazio, Sarri: “Ci siamo presi troppi rischi, specialmente con questo terreno”

La Lazio ha perso per 2-1 il match d'andata di Conference contro l'AZ Alkmaar. La squadra di Sarri era passata in vantaggio nel primo quarto d'ora col gol di Pedro, ma poi gli olandesi hanno ribaltato il risultato coi gol di Pavlidis e Kerkez. Le due squadre torneranno in campo per il ritorno il 16 marzo. Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore biancocelete è tornato a parlare del terreno dell'Olimpico, non è la prima volta che il tecnico spende parole in merito. Queste le sue parole: "Sembrava una partita che si potesse mettere a posto, forse fin troppo tranquillamente. Ci siamo presi troppi rischi per uscire da dietro, specialmente con questo terreno". Lo stadio della capitale nei prossimi giorni è impiegato per moltissimi impegni sportivi, durante la sosta delle nazionali arriverà anche il rugby. In vista dei suddetti, le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno improntate al recupero dei danni derivanti dal gioco. Inoltre, verranno attuati trattamenti appositi, arieggiamenti del terreno per ossigenare le radici del prato e riparazioni immediate nel post evento.