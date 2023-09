Lazio, Sarri: “Calendario folle e giocatori al macello, sono ferocemente inca..ato”

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Milan a 'San Siro', Maurizio Sarri mastica amaro nel postpartita dopo una buona prestazione con poca incisività negli ultimi metri. In conferenza stampa, l'allenatore della Lazio ha risposto così sulle tante rotazioni a centrocampo da inizio stagione: "Scelta dettata da un calendario folle, io sono ferocemente inca..ato con Uefa, Lega Serie A, Fifa e tutto il resto di questa banda. Nell'ultima giornata di campionato abbiamo avuto tra le 40 e le 50 lesioni muscolari, ma non ho sentito un comunicato da parte dell'associazione allenatori a difesa degli iscritti. Stanno mandando i ragazzi al macello senza che nessuno intervenga. Il calcio ormai purtroppo è questo. Prendi i soldi e scappa. E ora i soldi li prendono sempre in meno. Negli anni 80-90 chi giocava in C per 10 anni era a posto per tutta la vita, ora probabilmente appena smettono devono fare domanda alle poste o a qualche altro istituto - dice Sarri come riportato da 'lalaziosiamonoi.it' -. Tutto questo circolo di soldi viene immesso per 30-50 giocatori, ma il sistema è tritato. I cambi sono costretto a farli per questi motivi, se giochi ogni 70 ore è difficile. Noi siamo costretti a farli con situazioni al limite e gente arrivata 30 giorni fa. In una situazione normale sarebbe come ad agosto, invece siamo alla settima di campionato. Questo un po' di difficoltà ce le crea e ce l'ha create".