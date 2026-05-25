Sarà Gennaro Gattuso il nuovo allenatore della Lazio. Con Maurizio Sarri ormai a un passo dalla separazione con il club biancoceleste direzione Atalanta, la società capitolina ha chiuso immediatamente per il nuovo tecnico. Come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, infatti, il presidente Claudio Lotito non ha perso tempo e ha optato per l'ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Gattuso, che in Serie A ha già allenato Milan e Napoli, nelle prossime ore firmerà con la Lazio dopo aver già definito l'accordo tra le parti.