Lazio, pubblicate le parole di Sarri dopo 3 giorni. Tifosi furiosi: “Che senso ha?”

Increduli i sostenitori biancocelesti sulla scelta del club: "Ricordatecelo, bravi"

Il derby è finito diversi giorni ma a Roma se ne parla ancora. Clamorosa gaffe del profilo ufficiale Instagram della Lazio che ha pubblicato solo oggi la conferenza stampa post gara di Sarri. Il mister biancoceleste ai microfoni di DAZN aveva anche parlato del possibile rigore su Milinkovic: "L’unica cosa che ci poteva rimettere in partita era la gomitata su Milinkovic che però il Var non ha valutato, ma noi dobbiamo valutare tutto il resto". Increduli i tifosi che non hanno preso bene il post. Molti sostenitori hanno domandato se fosse uno scherzo: "Sono passati tre giorni, che senso ha questo post?". Molti hanno criticato la gestione della comunicazione: "Penso che questa gestione societaria sia la peggiore che la Lazio abbia mai avuto nella sua storia… Vince a mani basse con tutti". Infine c'è chi ha ironizzato sui tanti giorni fatti passare prima della pubblicazione: "Geni, avete aspettato un giorno per ogni gol che abbiamo preso per fare uscire le dichiarazioni di domenica".