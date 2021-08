Lazio, Pedro: “Felice di sentirmi di nuovo un calciatore”

Lo spagnolo: "Sento già un feeling con questa squadra! Non vedo l’ora che inizi il campionato"

Diventato ufficialmente un calciatore della Lazio, Pedro, che era finito tra gli esuberi della Roma di Mourinho, ha pubblicato una foto su Instagram per inaugurare la nuova esperienza in biancoceleste e il post con scritto: “Felice di sentirmi di nuovo un calciatore e di sentire già questo feeling con questa squadra! Non vedo l’ora che inizi il campionato. Grazie ai tifosi della Lazio per l’affetto ricevuto in questi giorni. Forza Lazio!”.