Lazio, Lotito ordina il silenzio stampa: società furiosa con gli arbitri

Bocche cucite in casa Lazio dopo la sconfitta 3-1 contro la Juventus. Niente interviste dei tesserati né di mister Sarri, che non parlerà neanche in conferenza stampa. Si tratta di una scelta societaria, come riporta cittaceleste.it per evitare di commentare l’operato del Var e della squadra arbitrale nel corso della gara odierna. La rabbia biancoceleste si concentra sull'episodio del primo gol: non solo il pallone di McKennie controllato oltre la linea, anche il contatto tra Bremer e Immobile pochi istanti prima. Non è piaciuta tutta la gestione a livello arbitrale,