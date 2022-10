Lazio, la gaffe di Patric sui social: “Forza Napoli sempre”

Incredibile errore di Patric, difensore della Lazio, che sui social ha voluto rassicurare i tifosi sulle sue condizioni fisiche. Il centrale spagnolo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae in campo con alle spalle i supporters biancocelesti accompagnata da un messaggio rincuorante: "Solo piccoli problemi, torno subito". Questa la nota social di Patric, nella quale non ci sarebbe nulla di sbagliato se non fosse che sotto la scritta è spuntato l'hashtag "Forza Napoli sempre". Dopo poco, il post è stato cancellato e sostituito da un altro con un hashtag più attinente ovvero "Forza Lazio sempre". L'errore però, nonostante il tentativo di occultamento, aveva ormai già fatto il giro del web, diventando virale.