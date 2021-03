Lazio fuori dalla Champions: il Bayern vince 2-1 il ritorno e va ai quarti

La Lazio saluta la Champions e così l’Italia. Dopo il 4-1 dell’andata all’Olimpico, il Bayern Monaco vince anche il ritorno anche se “solo” 2-1 e si qualifica per i quarti di finale: decidono un rigore di Robert Lewandowski nel primo tempo e il raddoppio di Choupo-Moting nella ripresa. Inutile il gol della bandiera di Parolo. Con l’addio della Lazio oggi e dell’Atalanta ieri, si chiude l’avventura delle italiane in Champions: era dal 2015-2016 che l’Italia non portava neanche una squadra ai quarti. A rappresentare il nostro Paese solo Roma e Milan impegnate domani nel ritorno degli ottavi di Europa League,

Nell’altra sfida di serata a festeggiare è il Chelsea: i Blues di Tuchel dopo l’1-0 dell’andata in Spagna vincono anche la gara di ritorno (2-0, seconda rete dell’ex Roma Emerson Palmieri) eliminando l’Atletico Madrid, capolista in Liga. Stavolta il match winner è Hakim Ziyech. Le qualificate ai quarti di Champions sono così Chelsea, Bayern Monaco, Liverpool, Psg, Manchester City, Real Madrid, Borussia Dortmund e Porto.