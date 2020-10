Lazio, dieci assenti nella rifinitura pre Champions: si teme focolaio

Timore e ansia in casa Lazio. Come riporta infatti gazzetta.it nella rifinitura di stamattina in vista della sfida di Champions di domani era assente gran parte della rosa, una situazione che non ha permesso a Simone Inzaghi di preparare al meglio il match di domani. Il tecnico infarri era privo di Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Andreas Pereira, tutti quanti appartenenti al gruppo che ieri ha eseguito i tamponi per il Covid come impone la UEFA. Inoltre nessuno di questi aveva presentato infortuni o problemi fisici di alcun tipo, elemento che rende ancor più preoccupante la loro assenza nella rifinitura. Un sospetto focolaio che al momento sta tenendo in standby i calciatori, che attendono l’ok dalla UEFA e quindi il semaforo verde per potersi aggregare ai compagni e partecipare così alla trasferta di Bruges.