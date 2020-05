Lazio, Diaconale operato d’urgenza: escluso contagio del coronavirus

Simbolo della lotta condotta dalla Lazio alla ripresa del campionato, Arturo Diaconale, è stato oggi ricoverato in ospedale. Al momento le condizioni del portavoce del club biancazzurro non sono note. In attesa di nuove indicazioni da parte del personale sanitario dell’ospedale, si esclude tra i motivi del ricovero un contagio del virus Covid-19. Secondo alcune recenti indiscrezioni, Diaconale si sta riprendendo a seguito di un delicato intervento chirurgico deciso d’urgenza.