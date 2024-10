Lazio, Curva Nord chiusa un turno per cori razzisti: la decisione della Uefa

Al club biancoceleste anche una multa di 45mila euro ma la pena per i suoi tifosi sarà sospesa per un anno

La Uefa applica il pungo duro contro i tifosi della Lazio. In un comunicato ufficiale infatti, il principale organo calcistico europeo ha comunicato una multa di 45mila euro e la chiusura di un turno per la Curva Nord a causa dei cori razzisti andati in scena contro il Nizza. La Uefa ha specificato però che la pena sarà sospesa per un anno. Questo significa che la squalifica non partirà dalla prossima partita europea contro il Porto bensì dopo la prossima manifestazione razzista dei propri tifosi.