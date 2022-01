Lazio-Atalanta 0-0, una Dea decimata strappa un pari all’Olimpico

Lazio e Atalanta si annullano nel big match del sabato sera. Gli uomini di Gasperini compiono una vera e propria impresa viste le tante assenze per Covid

Lazio e Atalanta non vanno oltre lo 0-0 nel big match dell'Olimpico. Dopo un primo tempo senza occasioni e con poche emozioni, la partita si stappa nel secondo tempo grazie anche alla stanchezza delle due squadre. Con le squadre lunghe, sono i padroni di casa a provarci con più convinzione ma nell'unica vera occasione del match, Zaccagni stampa la palla sul palo alla destra di Musso. La squadra di Gasperini riesce in un'impresa viste le dieci assenze, tra l'altro tutte pesanti, legate al Covid che hanno costretto l'allenatore di Grugliasco a schierare una formazione rimaneggiata, con Scalvini, difensore centrale classe 2003, a centrocampo. I ragazzi di Maurizio Sarri salgono a 36 punti in classifica superando momentaneamente sia Roma che Fiorentina proiettandosi così al sesto posto in classifica. L'Atalanta invece conquista un punto d'oro che le permette di staccare di due lunghezze la Juventus e arrivare a -3 dal Napoli.