Lazio, Acerbi: “Nel derby abbiamo sofferto. Punto fondamentale”

Ai microfonti di Lazio Style Channel è intervenuto Francesco Acerbi, difensore biancoceleste, in occasione della cena di beneficenza organizzata ieri dalla So.Spe di Suor Paola. L’autore del pareggio della Lazio ha parlato, a quattro giorni dalla stracittadina contro la Roma, del risultato ottenuto con i giallorossi: “Pensavo fosse successo qualcosa in occasione del gol nel derby, abbiamo sofferto, ma parliamo di un punto fondamentale: c’è stato molto spirito di gruppo perché non volevamo perdere”.