L’Atalanta mette pressione a Napoli e Roma: Verona battuto 2-0

L’Atalanta non perde un colpo. La squadra di Gasperini, reduce dall’eliminazione in Champions, vince la sesta partita delle ultime sette di campionato (unico ko con l’Inter): al Bentegodi contro l’Hellas dell’allievo Juric finisce 2-0 grazie ai gol, entrambi nel primo tempo, di Malinovskyi su rigore (per tocco di mano netto di Dimarco) e di Duvan Zapata. Con questo successo l’Atalanta sale a 55 punti, a più 5 da Roma e Napoli impegnate stasera nel posticipo dell’Olimpico e a pari punti con la Juventus, che ospita alle 15 il Benevento.