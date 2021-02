L’Atalanta batte 2-0 la Samp con Malinovskyi e Gosens e supera la Roma

Un gol per tempo e l’Atalanta batte la Sampdoria. A Marassi finisce 2-0 per la squadra di Gasperini grazie ai gol di Malinovskyi al 40′ e del solito Robin Gosens al 70′. I bergamaschi soffrono tanto nella prima parte di gara e ringraziano un ottimo Sportiello (oggi in campo al posto di Gollini), poi dopo il vantaggio non hanno problemi ad amministrare il vantaggio. Con questi tre punti l’Atalanta aggancia la Juventus a quota 46 punti, superando la Roma impegnata stasera alle 20.45 con il Milan.