È una notte storica per l'Arsenal di Mikel Arteta che dopo 22 anni torna ad essere Campione d'Inghilterra. Decisivo il pareggio per 1-1 tra Bournemouth e Manchester City che consegna il titolo della Premier ai Gunners, ora distanti 4 punti e ormai irraggiungibili. Diventerà una serata indimenticabile anche per l'ex Roma Riccardo Calafiori che colleziona il suo primo trofeo da giocatore dell'Arsenal. Il difensore della Nazionale è stato protagonista di una buona stagione da 35 presenze totali e domenica potrà festeggiare nell'ultima gara di campionato contro il Crystal Palace.