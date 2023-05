Lamela: “Mourinho è un grande allenatore. Spero che Dybala possa giocare stasera”

A poche ore dalla finale di Budapest, l'argentino ex attaccante della Roma, parla dello Speciale One e di Dybala, e ricorda i bei momenti nella capitale

Redazione

Erik Lamela è un grande ex della finale di stasera. Ha giocato nella Roma dal 2011 al 2013, e ora è uno degli uomini più importanti per il Siviglia. Ha infatti segnato il gol nella semifinale contro la Juve che ha assicurato alla squadra di Mendilibar un posto nella finale di Europa League. In un' intervista riportata dal quotidiano spagnolo AS, ha parlato del su ex club, di Mourinho e del suo connazionale Dybala. Queste le sue parole:

SuMourinho: "Ho un buon rapporto con Mou. Ho passato un po' di tempo con lui in Inghilterra e ci siamo trovati benissimo. È una persona speciale, molto divertente, non sai cosa può inventarsi. Ti trasmette molto ed è per questo che ha portato le sue squadre così lontano. È una grande persona che sa come gestire i gruppi.".

Sulla sua avventura nella Roma: "Ho dei ricordi incredibili di Roma e della Roma. È stato il mio primo club in Europa, quello che mi ha ingaggiato dal Sudamerica e che ha avuto fiducia in me. Ho passato due anni bellissimi. In quegli anni la mia testa è cambiata, sei più professionale, ti prendi più cura di te stesso e ti prepari in modo diverso per le partite. Una decina di anni fa era tutto diverso.".

Sul connazionale Dybala: "Conosco bene Paulo. Ho parlato con lui prima della partita, ma non gli ho chiesto delle sue condizioni fisiche. Spero che possa giocare la finale, perché è molto bravo e spero che non la perda. Conoscendo Mou, non so se era del tutto vero quello che ha detto sul suo stato di forma... Chiunque giochi per la Roma, dobbiamo pensare al Siviglia."