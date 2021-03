Lamela l’ha fatto ancora: gol di rabona (con tunnel) in Arsenal-Tottenham

Si chiama Erik Lamela ed è specializzato in gol incredibili. L’argentino, ex giallorosso, ha segnato una rete pazzesca contro l’Arsenal in Premier League: ha ricevuto palla da Lucas in area di rigore e con una rabona ha trovato l’angolino basso della porta difesa da Leno, facendo passare anche la palla tra le gambe di Thomas. E pensare che il Coco non era neanche partito titolare: ha preso il posto di Heung Min SOn, che si era infortunato al 18′. Quindici minuti dopo la perla di Lamela. Un vantaggio però poi recuperato dal pareggio di Odegaard a fine primo tempo. L’argentino nella ripresa è stato anche espulso per un doppio giallo tra il 69′ e il 76′.

Non è la prima volta che l’argentino portato alla Roma da Walter Sabatini segna un gol così: l’aveva già fatto nel 2014/2015 ma in Europa League, contro l’Asteras Tripolis.