La Serie A vieta il tesseramento di giocatori da Russia e Ucraina

Stessa decisione presa dalla Premier League

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, le squadre italiane non potranno tesserare giocatori provenienti da Russia e Ucraina al di fuori della finestra di mercato estiva. La Serie A, opponendosi alla FIGC, ha rifiutato dunque la possibilità che FIFA e UEFA avevano aperto dopo l'invasione che ha dato inizio al conflitto. Decisione presa per motivi sportivo con l'obiettivo di non minare la competitività di un campionato alterando le regole, seppure per buone ragioni, a poche giornate dalla fine. La stessa strada della Serie A è stata intrapresa dalla Premier League.