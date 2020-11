La Serie A nel ricordo di Maradona: minuto di silenzio e tributo al 10′ su tutti i campi

Il calcio italiano rende omaggio a Diego Armando Maradona. Come riporta Il Messaggero, la Serie A ha ideato un vero e proprio protocollo da seguire durante il prossimo weekend. Su tutti i campi verrà infatti osservato un minuto di silenzio a ridosso dell’inizio delle partite, con i giocatori e gli arbitri che ricorderanno El Pibe de Oro mentre la sua immagine verrà proiettata sui maxischermi. Tutti i calciatori indosseranno il lutto al braccio e durante il pre-partita verrà riprodotto il celebre video, sulle note di “Live is life“, del riscaldamento di Maradona che incanta il pubblico palleggiando prima di una gara europea del 1989. Al decimo del primo tempo ci sarà l’ultimo omaggio a Diego: la sua immagine sarà proiettata nuovamente sugli schermi di tutti i campi di Serie A per un minuto.