Morte Napolitano: la Figc dispone un minuto di silenzio su tutti i campi

In onore del Presidente Emerito della Repubblica si osserverà un minuto di silenzio prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma nel weekend

Oggi 22 settembre è morto Giorgio Napolitano all'età di 98 anni. La notizia è arrivata nelle scorse ore dopo alcune indiscrezioni dei giorni passati su un aggravamento delle sue condizioni si salute. Per onorare il Presidente Emerito della Repubblica, nonché senatore a vita, la Figc ha disposto con un comunicato ufficiale un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma nel weekend. Di seguito la comunicazione della Federazione: "Il mondo del calcio partecipa commosso al diffuso senso di cordoglio per la scomparsa di Giorgio Napolitano - dichiara il Presidente della FIGC Gabriele Gravina -, in virtù del suo alto e generoso servizio alla Repubblica. Straordinario tifoso della maglia azzurra, ne ha esaltato i valori e ne ha condiviso passione ed emozioni con tutti gli italiani in diverse occasioni. Per tutti noi resterà sempre il Presidente Campione del Mondo”.