La Salernitana va in trasferta con l’aereo della Lazio. E i tifosi si infuriano

La Salernitana è partita con l’aereo… della Lazio. La squadra campana di Serie B, di proprietà di Lotito, ha usato l’aereo griffato “SS Lazio” per andare in trasferta per la delicata partita contro il Monza. Le foto della squadra pronta per il decollo sono circolate in chat e via social, arrivando anche agli smartphone degli ultras della Salernitana, che hanno pubblicato un duro comunicato.

“Si tratta dell’ennesimo affronto ad una città ormai stanca di voi – la nota del Direttivo Salerno, collettivo nel quale si riconoscono diversi gruppi della Curva Sud -. Un viaggio su un aereo di proprietà della Lazio che mortifica nell’anima. State calpestando con insana arroganza l’orgoglio di una tifoseria intera. Non è più tempo di attese o valutazioni. Non è più tempo di attendere o sperare in un risultato sportivo. L’attuale società ha esaurito il suo tempo. La misura è colma: ve ne dovete andare! La nostra dignità va oltre un estemporaneo primo posto in classifica. La nostra dignità non può avere un prezzo e non sarà mai negoziabile nemmeno per una categoria. A difesa della nostra identità, a difesa della nostra gente, a difesa della nostra città. Direttivo Salerno”.

Quella dell’aereo di proprietà della Lazio è una storia piuttosto sfortunata: vittima di ironie dal momento della sua inaugurazione, ha dovuto attraversare un primo difficilissimo viaggio durante la trasferta di Crotone. Il viaggio fu caratterizzato dal maltempo e un membro della rosa di Inzaghi aveva anche condiviso un video dei compagni “terrorizzati” durante il volo. Lo stesso Luis Alberto aveva attaccato la società durante una diretta su Twitch: “Lotito compra un aereo però non ci paga”. Poi arrivarono le scuse.