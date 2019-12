La Lazio vince la Supercoppa: 3-1 alla Juventus

Al King Sau Stadium di Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita, sono scese in campo Juventus e Lazio per la finale valida per l’assegnazione della Supercoppa Italiana. La gara è terminata sul risultato di 3-1 per i biancocelesti. Il tecnico bianconero conferma dal primo minuto il tridente formato da Ronaldo, Dybala e Higuain, invece Inzaghi si affida alle solite certezze. La Lazio sblocca il risultato al 17’ grazie al gol di Luis Alberto su assist di Milinkovic-Savic. A pochi istanti dalla fine del primo tempo Dybala trova la rete del pareggio, diventando il miglior marcatore nella storia della competizione. La squadra biancoceleste riesce a riportarsi in vantaggio al 73’: il cross di Lazzari, dopo una spizzata di testa di Parolo, finisce sui piedi di Lulic che al volo riesce a battere Szczesny. Al 93′ Cataldi segna il gol su punizione del definitivo 3 a 1.