La Lazio di Gattuso perde i pezzi. Dopo Pedro, Basic e probabilmente Provedel saluta anche Alessio Romagnoli. L’Al Sadd ha raggiunto un accordo infatti con il capitano biancoceleste dopo essere stato a un passo dal prenderlo in inverno. Il difensore ha accettato la proposta. Ai dettagli, come riporta Fabrizio Romano, anche l'accordo con la Lazio. L'Al Sadd è fiducioso di chiudere entro la prossima settimana e portare Romagnoli in Arabia Saudita.