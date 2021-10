La Lazio cade, col Verona è 4-1: fa tutto Simeone. Vince anche la Fiorentina

I risultati delle partite delle 15:00

Il Verona conquista tre punti importantissimi per la lotta alla salvezza: grazie ai quattro gol di Simeone, gli scaligeri vincono 3-1 contro la Lazio. Vanno avanti i padroni di casa per 2-0, quando all'inizio del secondo tempo Immobile prova a riaprire la partita. Mette subito il sigillo finale il Cholito al 62' con la terza rete gialloblù, segnando anche al 92'. Vince con 3 gol la Fiorentina sul Cagliari, che al 24' perde l'ex Caceres per infortunio. Biraghi, Gonzalez e Vlahovic regalano 3 punti a Italiano.