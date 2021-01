La Juve soffre ma batte il Bologna: 2-0 con Arthur e McKennie. Pirlo a meno uno dalla Roma

Dopo la vittoria della Supercoppa, la Juventus torna al successo anche in campionato: i bianconeri nel lunch match delle 12.30 battono 2-0 il Bologna grazie ai gol di Arthur nel primo tempo e di McKennie nella ripresa. La squadra di Pirlo è brava ad andare in vantaggio approfittando di una deviazione di Schouten sul tiro del brasiliano, poi soffre e ringrazia ancora una volta uno Szczesny in formissima (è stato decisivo anche contro il Napoli) e chiude la partita al 71′ col colpo di testa dell’americano su assist di Cuadrado. Con questa vittoria la Juve sale a 36 punti, a meno uno dalla Roma ma anche con una partita da recuperare. Lo scontro diretto tra i giallorossi e la squadra di Pirlo è in programma il 6 febbraio alle 18 all’Allianz Stadium.