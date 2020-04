La Fifa è pronta ad estendere questa stagione a tempo indeterminato

Il mondo del calcio potrebbe avere un nuovo scenario molto importante. La Fifa infatti starebbe pensando ad un’estensione a tempo indeterminato della stagione 2019-20 in tutto il mondo, consentendo all’autorità calcistica di ciascun paese di determinare quando possono terminare i rispettivi campionati nazionali. Come riporta il portale inglese The Athletic, l’organo di governo mondiale del calcio sarebbe pronto a modificare anche le date della finestra del mercato estivo e consentirà le estensioni del contratto per i giocatori in prestito. Il piano avrà massima flessibilità e sarà annunciato nelle prossime ore. La Fifa non può infatti ignorare che la diffusione del coronavirus sia diversa in ogni paese nei tempi e nella profondità del contagio.