Kluivert: uomini incappucciati picchiano la fidanzata e rubano 200mila euro

Brutta disavventura per Justin Kluivert. Come riportato dall’agenzia Dire, la case del calciatore olandese ancora di proprietà della Roma è stata svaligiata da alcuni uomini incappucciati. Il figlio d’arte, che in questa stagione gioca al Valencia in prestito con diritto di riscatto, era in trasferta a Maiorca per un incontro della Liga. I ladri, come riporta la stampa spagnola, avrebbero picchiato la compagna e un’altra donna all’interno dell’abitazione prima di portare via un bottino da circa 200 mila euro in gioielli e orologi. Il tutto in non più di cinque minuti.