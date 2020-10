Kalinic torna in Italia: a un passo l’accordo con il Torino

Ennesima esperienza in Serie A per Nikola Kalinic: il croato sta per diventare un nuovo giocatore del Torino. L’attaccante, che ha trascorso con la Roma tutta la passata stagione e che nel nostro campionato ha vestito in passato anche le maglie di Fiorentina e Milan, sarà la nuova arma offensiva agli ordini di Marco Giampaolo. la trattativa, secondo quanto riporta Sky Sport, procede spedita e senza particolari criticità, nonostante un interessamento da parte della Lokomotiv Mosca per il giocatore. Kalinic arriverà dall’Atletico Madrid al Torino a titolo definitivo, dopo aver accarezzato per diverse settimane la possibilità di tornare alla Roma come vice Dzeko: i giallorossi hanno poi virato su Borja Mayoral.