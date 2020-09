Juventus, oggi tattica e partitella: Dybala torna in gruppo, individuale per Morata

Dopo il convincente 3-0 sulla Sampdoria nell’esordio stagionale, la Juventus procede a passo svelto verso l’impegno contro la Roma, in programma domenica sera (ore 20.45) allo Stadio Olimpico. I bianconeri di Pirlo, abbandonato Dzeko ai giallorossi e acquistato Alvaro Morata, si sono ritrovati al JTC, con Paulo Dybala che ha svolto l’intero allenamento in gruppo. Seduta tattica per attaccanti e difensori, conclusa con una partitella. In campo anche il neo-acquisto Morata, riporta il sito ufficiale della Juve, che ha sostenuto un lavoro individuale nel rispetto dei protocolli vigenti. Domani mattina la squadra si ritroverà nuovamente al JTC per il terzo allenamento della settimana.