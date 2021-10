Juventus-Roma, Dybala non al meglio: difficile il suo impiego dall’inizio

Il fantasista di Allegri non dovrebbe partire dall'inizio. Più probabile a gara in corso visto che mercoledì c'è la Champions

Dopo essere uscito a causa di un problema muscolare contro la Sampdoria, Paulo Dybala farà di tutto per partecipare alla gara di domenica alle 20.45 contro la Roma. Come riporta Sky Sport, il giocatore difficilmente scenderà in campo dall'inizio. L'auspicio dei bianconeri è di fargli accumulare minutaggio in vista della gara contro lo Zenit di mercoledì in Champions. In attacco la Juventus si affiderà soprattutto a Chiesa, che dopo la belle prestazioni in azzurro proverà a mettere in difficoltà la retroguardia della Roma.