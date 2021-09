Juventus, infortuni per Dybala e Morata: in dubbio entrambi per la Roma

Entrambi si sono fatti male nel match con la Sampdoria. L'argentino è quello che ha più possibilità di recuperare

Due vittorie consecutive per la Juventus, ma le difficoltà per Massimo Allegri non accennano a diminuire. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Dybala e Morata nei prossimi match. Entrambi si sono infortunati contro la Sampdoria sabato scorso e gli esami strumentali svolti hanno rivelato l'entità degli stop: lo spagnolo, riporta Sky Sport, dovrebbe restare fuori un mese, mentre l'argentino potrebbe tornare subito dopo la sosta. Il 17 ottobre ci sarà Juventus-Roma ed entrambi non sono sicuri di poter prendere parte al match.