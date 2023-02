Juventus, presentato il ricorso al Collegio di Garanzia dopo il -15 in classifica

Mossa ufficiale del club bianconero in merito all'inchiesta Prisma

La Juventus ha depositato in serata il ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI in merito all'inchiesta Prisma. Dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte Federale di Appello, il club bianconero si è mosso in maniera ufficiale.