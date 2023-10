Juventus, Pogba positivo al testosterone anche nelle controanalisi

Ancora una brutta notizia per la Juventus e Paul Pogba. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche l'esito delle controanalisi hanno confermato che il centrocampista francese è positivo al testosterone. Il giocatore bianconero, era già stato segnalato dopo la partita contro l'Udinese dello scorso 20 agosto. Pogba, al momento, resta sospeso ed in attesa di scoprire gli sviluppi sull'indagine da parte della procura antidoping. Il rischio maggiore per l'ex Manchester United, è quello di ricevere una squalifica che potrebbe andare dai 4 ai 2 anni di stop.