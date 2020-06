Juventus-Milan da record: oltre 8 milioni di spettatori e 34% di share

La prima partita del calco italiano post coronavirus è stata un successo. Non in campo, dove Juventus-Milan è finita 0-0 senza grandi emozioni, ma in televisione. Il ritorno della semifinale di Coppa Italia è stata seguita da 8,3 milioni di spettatori, con uno share del 34%. Dati importantissimi che dimostrano quanto gli amanti del pallone avessero “fame” di calcio. All’andata a febbraio lo share era stato comunque alto, del 31% circa. La Juventus grazie all’1-1 di San Siro e allo 0-0 di ieri sera ha guadagnato l’accesso alla finale di Roma, in programma il 17 giugno. La sfidante uscirà da Napoli-Inter (all’andata 1-0 per i partenopei grazie al gol di Fabian Ruiz).