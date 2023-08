Juventus, lieve malore per Allegri. Il vice rassicura: “Nulla di grave”

Spavento per Massiliano Allegri che dopo la partita col Bologna ha avuto un lieve malore. Per questo il tecnico dei bianconeri non si è presentato ai microfoni di Dazn. Al suo posto ha parlato Marco Landucci e ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: "Sì, ogni tanto manda me per farmi vedere. Sì, ha avuto un piccolo malore, ma nulla di grave", ha detto il vice allenatore. Tutto ok per l'allenatore toscano che ha preferito concedersi un po' di riposo dopo il pareggio con i felsinei.