Juventus, lesione al retto femorale per Bernardeschi: presenza a rischio contro la Roma

Il campionato non è ancora iniziato, ma la Juventus deve già fare i conti con l’infortunio di Federico Bernardeschi. Il bianconero, durante gli allenamenti nel ritiro della Nazionale, ha accusato nelle scorse ore un risentimento muscolare che lo ha costretto al ritorno alla Continassa. Presso il J Medical per accertamenti radiologici, l’esito dei suoi esami ha evidenziato una lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra, facendo presupporre una sua assenza proprio per la partita contro la Roma, prevista alla seconda giornata di campionato. Secondo quanto scritto sul sito ufficiale bianconero, Bernardeschi verrà sottoposto a nuovi controlli tra 15 giorni.