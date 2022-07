Juventus, lesione al menisco per Pogba: a rischio il match contro la Roma

Cattive notizie in casa Juventus. L'infortunio avvertito ieri da Paul Pogba durante l'allenamento si è rivelato più grave del previsto. Gli esami strumentali effettuati quest'oggi hanno evidenziato una lesione al menisco laterale del ginocchio destro. Il centrocampista non è partito per Dallas dove i bianconeri affronteranno il Barcellona e nelle prossime ore si sottoporrà ad una consulenza specialistica: il rischio è un mese di stop che lo terrebbe fuori dunque anche per la partita dello Juventus Stadium contro la Roma.