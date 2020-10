Serie A, il Napoli non parte per Torino: match con la Juve a forte rischio

Ultima ora importante che scuote il mondo della Serie A: il Napoli non parte per Torino. A seguito della positività riscontrata in giornata di Elmas, la Regione Campania ha bloccato la partenza degli uomini di Gattuso. La decisione è stata presa dall’Asl Napoli 2 con l’intento di mettere al sicuro la squadra, nel timore che possa ripetersi il sopraggiungere di un focolaio come successo con il Genoa, ultima avversaria dei partenopei in campionato.

Una notizia che ha seguito quella relativa ai due nuovi casi di positività alla Covid annunciati dalla Juventus. Il club bianconero ha annunciato con un comunicato che i tamponi di due membri dello staff hanno dato esito positivo. La squadra è stata messa in isolamento fiduciario in attesa delle verifiche del caso. A rischio il match di domani sera con il Napoli. Ecco il comunicato:

“Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.