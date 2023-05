Juventus, attese entro venerdì le motivazioni del Collegio di Garanzia

Sarà una settimana importante questa per le sorti della Juventus. Secondo quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, sono attese entro venerdì le motivazioni del Collegio di Garanzia del CONI riguardo all'annullamento temporaneo della penalizzazione di quindici punti in classifica. A quel punto, la Corte d'Appello Federale potrà stabilire la data della nuova seduta per ridiscutere della nuova ammenda da comminare al club bianconero per il caso plusvalenze.