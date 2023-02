Juventus, Allegri: “Quarto posto distante. Spero di vedere Mourinho in panchina”

"I ragazzi hanno disputato davvero una bella partita contro una squadra difficile da affrontare. Una vittoria meritata" ha detto Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, al termine del derby vinto 4-2 contro il Torino. "Si avvicina al quarto posto? Dieci punti sono tanti: oggi abbiamo agguantato il Bologna e staccato il Torino. Dobbiamo anche dire che sul campo abbiamo conquistato 50 punti, per non dire 52...per quell'errore tecnico del Var". Domenica affronterete la Roma senza Mourinho:"L'anno scorso non c'ero io, quest'anno lui anche se spero di vederlo in panchina".