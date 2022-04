Juventus, Allegri: “Il cammino per rimanere nelle prime quattro è ancora lungo”

Il tecnico: "Abbiamo grandi motivazioni e stiamo bene fisicamente ma noi altrettanto

"Abbiamo grandi motivazioni, il Bologna viene da due risultati importanti e ha giocatori tecnici che stanno bene fisicamente ma noi altrettanto, il cammino per rimanere nelle prime quattro è ancora lungo" ha detto Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, nel prepartita della sfida in casa contro il Bologna. I bianconeri hanno 63 punti in classifica e occupano il quarto posto a tre distanze dal Napoli terzo e a +6 sulla Roma quinta.