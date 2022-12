Juventus, Agnelli e non solo: la procura di Torino chiede tredici rinvii a giudizio

I magistrati della procura di Torino hanno firmato la richiesta di rinvio a giudizio per la dirigenza (dimissionaria) della Juventus nell'ambito dell'inchiesta sui conti della società bianconera. Come riporta 'Il Sole 24 Ore', infatti, il provvedimento riguarda l'ormai ex presidente Andrea Agnelli e altri undici dirigenti - tra cui anche Arrivabene, Paratici e Nedved -. Insieme a loro, rinviata a giudizio anche la stessa Juventus, come persona giuridica. Stralciata, invece, la posizione dei componenti del collegio sindacale: per loro è probabile che il caso venga archiviato.