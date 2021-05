Juventus, addio a Paratici: il contratto del ds non sarà rinnovato

Dopo 11 anni si interrompe il sodalizio tra il dirigente e il club bianconero

Con un comunicato sui propri canali ufficiali la Juventus ha comunicato la separazione consensuale con il direttore sportivo Fabio Paratici, che non ha trovato l'accordo per rinnovare il proprio contratto con il club bianconero. Questo uno stralcio della nota: "Dopo undici stagioni di lavoro intenso, di vittorie e di grande passione sul campo e dietro alla scrivania, Fabio Paratici, managing director Football Area della Juventus, lascerà il club. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2021, non sarà rinnovato". Paratici ha commentato così l'addio alla Juve: "Sono stati anni bellissimi, di crescita professionale e di forti emozioni. La Juventus mi ha concesso l’opportunità di svolgere la mia attività in piena libertà e senza condizionamenti nel pieno rispetto del mio ruolo. Per questo desidero ringraziare tutto il club". Parole di addio anche per il presidente Andrea Agnelli: "Fabio ha scritto in questi anni la storia della Juventus. Un percorso di crescita caratterizzato da professionalità, abnegazione e tanti successi. Oggi è il momento di ringraziarlo per aver saputo creare un forte legame professionale, accompagnato dalla passione quotidiana".