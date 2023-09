Juve, Pogba positivo al test antidoping: tracce di testosterone nel sangue

Clamorosa ultim'ora riferita dall'ANSA: Paul Pogba positivo ad un test antidoping. Il centrocamista dela della Juventus è risultato positivo ad un controllo effettuato lo scorso 20 agosto dopo la prima di campionato con l'Udinese. Le analisi effettuato, si legge, hanno rivelato tracce nel sangue di testosterone. Nelle prossime ore attesi aggiornamenti in merito. Il giocatore, che potrà richiedere le controanalisi, è già stato sospeso in via cautelare. Pogba rischia una pena dai due ai quattro anni di squalifica anche se è presto per fare qualsiasi ipotesi.