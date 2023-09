Juve-Bologna, audio tra arbitro e Var. Rocchi difende Di Bello: “Non lo sospendo”

“Un attimo. Buono. Fammi vedere solo un’altra prospettiva. Vai. Ok. No, sta fermo. Guarda questa. Per me no. Check completato, puoi riprendere il gioco", questo il dialogo tra Di Bello e il Var durante Juventus-Bologna. Il rigore non fischiato per il fallo su Ndoye ha scatenato diverse polemiche nelle scorse settimane. Oggi è stato pubblicato l'audio e Rocchi ha commentato così l'accaduto: "È stato commesso un errore di valutazione. Quando ho visto quell'episodio ho pensato subito che c'era un rigore grosso come una casa. Non sospendo Di Bello come non ho sospeso mai nessuno per motivi che non fossero disciplinari, starà uno o due turni a casa poi ho bisogno di lui al massimo e ne ha bisogno il campionato, se non esce è perché altri hanno fatto meglio di lui. Abbiamo un gruppo di ragazzi giovani che vanno a fare partite importanti, non permetterò a nessuno di toccarli, sono il nostro e il vostro futuro".