Juve, Allegri: “Una vittoria che consolida il quarto posto”

Il tecnico bianconero: "Ragazzi molto bravi i miei, lucidi abbiamo tirato molto in porta non concedendo quasi nulla"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il successo ottenuto per 2-1 sul Cagliari: "Non mi piace perdere, preferisco le critiche di quando giochiamo male ma vinciamo. Infatti dopo aver perso il derby d’Italia si parla solo dell’Inter che va a vincere lo scudetto. I primi risultatisti siete voi. La prestazione rimane, ma il giudizio lo cambia il risultato, giustamente. Io mi diverto molto a sentire le critiche poi però ogni tanto qualcuno la dice grossa, sul calcio in generale intendo. Credo che come calcio italiano, siamo andati dietro al calcio di Guardiola di quindici anni fa, ma lo stesso Guardiola intanto si è evoluto nel tempo".