Juve, Allegri: “Soddisfatti per l’Europa League, arrabbiati per l’eliminazione”

"Ho giocato con calciatori validi, anche se di poca esperienza internazionale. - ha detto Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, al termine della sconfitta con il Psg - Abbiamo fatto una buona partita, peccato il risultato. Siamo in Europa League, da domani voltiamo pagina per il campionato, bisogna essere arrabbiati e riprendere subito lavoro e cammino. Da una parte c'è da essere soddisfatti per avere raggiunto l'Europa League, dall'altra arrabbiati perché non può passare questa eliminazione".