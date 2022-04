Juve. Allegri: “Per il quarto posto la Fiorentina ha un calendario migliore”

Il tecnico: "Poi ci sono in corsa anche Roma e Lazio"

“Credo che la Fiorentina abbia un buon calendario e lo scontro diretto con noi. Poi ci sono anche Lazio e Roma” ha detto Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN al termine del pareggio della Juve contro il Bologna. Cosa è mancato per vincere stasera? "Ci voleva ampiezza, forse dovevo darla già prima. Non riuscivamo a prenderla, loro erano bravi a uscire e noi eravamo in ritardo. Dobbiamo fare assolutamente meglio, senza deprimerci. Dietro viaggiano, la Fiorentina ha un buon calendario. Dobbiamo continuare a lavorare pensando già alla gara di mercoledì".