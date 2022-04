Juve, Allegri: “Addio Scudetto, dobbiamo arrivare tra le prime quattro”

Il tecnico bianconero: "Abbiamo margini di miglioramento e stiamo migliorando"

"Evitiamo di dire delle cose che tanto ora non servono..." dice Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN commentando il rigore sbagliato dall'Inter e fatto ripetere che ha deciso la partita -Parlerei della prestazione, è stata una bella Juventus. Abbiamo margini di miglioramento e stiamo migliorando. Abbiamo verticalizzato di più, abbiamo giocato anche una gara buona a livello tecnico. Ora finalmente non ci sono più dubbi sul fatto che siamo fuori dalla lotta Scudetto: dobbiamo arrivare tra le prime quattro per poi ripresentarci ai blocchi di partenza il prossimo anno per provare a vincere lo Scudetto".